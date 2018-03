DOMENICA 18, A VILLA OLIVETI ALLA RISCOPERTA DI ANTICHE FONTI E RISORGIVE

AMBIENTE. CHIETI. L’Associazione WWF Chieti - Pescara in collaborazione con il Comitato Pro Salute di Rosciano, ha organizzato per domenica 18 ottobre, dalle ore 8.30 alle 13.00 circa, una passeggiata per evidenziare le valenze naturali del territorio alla scoperta di alcune fonti e risorgive.

L’area di interesse naturalistico evidenziata è posta di fronte a Villa Oliveti, al di là della strada provinciale 80, strada del tratturo magno. L’appuntamento è alle 8.30 presso il parco giochi di Villa Oliveti a Rosciano dove sarà possibile parcheggiare le auto. È previsto il rientro per l’ora di pranzo. La passeggiata avrà la durata di circa 3 ore con soste durante le quali saranno brevemente approfonditi temi legati al percorso con osservazioni della flora e se saremo fortunati anche della fauna locale. Il dislivello è di circa 35 m, in alcuni tratti con forte pendenza, altri in strada sterrata. Si consigliano calzature adatte e abbigliamento comodo oltre alla borraccia per l’acqua Per questioni organizzative è richiesta la prenotazione. L’organizzazione declina ogni responsabilità: si partecipa per propria scelta e volontà. I minorenni dovranno essere accompagnati da adulti che possano assumersene ogni responsabilità.