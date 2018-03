PESCARA. LAVORI SU VIA PALERMO, VIABILITÀ NUOVA PER DUE GIORNI DI LAVORI

PESCARA. Nei giorni 19 e 20 di ottobre dalle 08.00 alle 18.00 e comunque fino alla fine degli interventi, l’ordinanza n. 545 firmata dal sindaco Marco Alessandrini istituisce il divieto di transito sul tratto di via Palermo compreso tra via Bologna e via Lucania e l’inversione del senso di marcia con direzione mare-monti, nonché il divieto di sosta su ambo i lati, sul tratto di via Palermo compreso tra l’incrocio con via Fabrizi e l’intersezione con via Torino. Il tutto per consentire l’esecuzione di lavori di scavo che consentiranno il ripristino della rete fognante di un edificio ubicato sulla via.