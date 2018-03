ALLAGAMENTI PESCARA, LAVORI PER 750.000 EURO SU VIA MISTICONI

PESCARA. Nella giornata del 13 ottobre la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo riguardante il piano antiallagamento di Via Misticoni, Via Seneca e Via degli Equi per un importo di €. 750.000.

Lavori sono resi possibili attraverso finanziamenti della Regione Abruzzo riguardanti il FSC 2007/2013 – Delibera CIPE n. 166 del 21.12.2007 – integrate con risorse ex PAIn – Delibera CIPE n. 78 del 11.7.2012.

Si opererà per migliorare «il sistema di smaltimento delle acque meteoriche e per la riqualificazione degli spazi collettivi e degli spazi aperti di passaggio carrabile pedonale, pubblico-privato. L’intervento si caratterizza con il completamento della rete delle caditoie stradali e del sistema di rilancio dalla vasca di accumulo verso le reti fognarie (acque bianche, acque nere,)».

Per quanto attiene lo smaltimento delle acque meteoriche, l'area é caratterizzata dalla presenza nelle adiacenze di via San Francesco del collettore Bardet. Attualmente la rete fognante principale sversa in una vasca in cemento armato opportunamente collaudata e da questa nel recettore finale ma con un sistema precario di rilancio.

L'intervento principale sulle fognature sarà quindi la fornitura e posa in opera di un adeguato sistema di pompaggio definitivo che garantisca il funzionamento del sistema.

Saranno inoltre posate le caditoie mancanti su via Misticoni a completamento del progetto P.U.E. già realizzato ed il loro innesto nei pozzetti della linea principale.