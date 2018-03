ZOOTECNIA: 20 MILA EURO PER ACQUISTO DI "STALLA MOBILE"

ZOOTECNIA. ATRI. La Giunta Regionale ha approvato, nella seduta di ieri, su proposta dell'assessore alle Politiche Agricole, Dino Pepe, la delibera che concede un finanziamento di 20 mila euro al Comune di Atri per l'acquisto di una struttura mobile da adibire a ricovero temporaneo degli animali.

La "stalla provvisoria" consentirà alle aziende che hanno subito danni dall'alluvione del marzo scorso, tali da essere dichiarate "totalmente inagibili", di proseguire la regolare attività zootecnica, occupandola in comodato d'uso e per un periodo di tempo limitato al ripristino delle strutture aziendali.

La struttura restera' a disposizione dei comuni abruzzesi. L'Assessore Pepe, da subito, ha interessato al caso anche la Protezione Civile regionale ed ha effettuato alcuni sopralluoghi nelle zone colpite dalla calamità, concertando con gli allevatori e con gli enti locali, le necessarie misure per far fronte all'emergenza: «Dopo i violenti eventi atmosferici del marzo scorso, - ha sottolineato Pepe - diverse aziende zootecniche sono state costrette a ricoverare i propri capi di bestiame in strutture di fortuna che pregiudicano la salute degli animali stessi e l'economia delle aziende interessate. Con l'inverno alle porte, la situazione sarebbe stata ancora peggiore - continua l'assessore - . Così, con tempestività, abbiamo accolto la richiesta del Comune di Atri, che a sua volta garantirà l'assoluta disponibilità a concedere la struttura mobile ad altri comuni abruzzesi che dovessero trovarsi ad affrontare problematiche analoghe. Una nuova struttura indispensabile dunque, per tutti gli allevatori abruzzesi, acquistata con risorse reperite nel bilancio regionale, grazie alle disponibilità previste dalla Legge Regionale n.53, per interventi a favore del settore agricolo e zootecnico».