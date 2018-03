INFARTO MENTRE GUIDA L'AUTO, MUORE SU STATALE 84 A LANCIANO

LANCIANO. Un uomo di Castel Frentano (Chieti), Franco Caporale, 55 anni, e' morto per un malore mentre era al volante della sua auto lungo la statale 84 alle porte di Lanciano, in localita' Marcianese. La Smart nera che stava guidando si e' accostata nel senso opposto di marcia dalla quale proveniva: il cadavere e' rimasto per alcuni minuti sull'asfalto coperto da un telo bianco dopo i tentativi di rianimazione del 118 e prima di essere trasferito nell'obitorio di Lanciano. Sul posto i carabinieri di Lanciano e Castel Frentano e il personale del 118, che ha solo potuto constatare il decesso del 55enne, residente a Castel Frentano in contrada Clementi. La causa della morte e' naturale: secondo gli inquirenti e' probabile che a stroncare l'uomo sia stato un infarto.