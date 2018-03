STRADA COME MULATTIERA, SINDACO CUPELLO OCCUPA PROVINCIALE

CUPELLO. Strada provinciale ridotta a una mulattiera. Il sindaco di Cupello, Manuele Marcovecchio, con fascia tricolore, ha deciso di protestare occupando una delle arterie più trafficate del paese. Con alcuni assessori, consiglieri comunali e diversi cittadini ha percorso a piedi un breve tratto disastrato, dove giornalmente transitano una ottantina di autobus, collegando l'entroterra a Vasto. Sul posto, la polizia municipale e i carabinieri della locale Stazione, per garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione di occupazione simbolica della strada. «E' una condizione non più sopportabile - ha detto il sindaco - ed abbiamo voluto compiere questo gesto, sicuramente simbolico, per denunciare il nostro malessere. Non possiamo più aspettare».