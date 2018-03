CICLISTA INVESTITO DA DONNA A PESCINA, È GRAVE

AVEZZANO. È finito in ospedale dopo essere stato investito da una donna sul tratto di strada che collega Pescina a San Benedetto Dei Marsi(l'Aquila). Un uomo di origine nordafricana è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni, ma non rischia la vita. Il ciclista aveva appena finito di lavorare quando, a ora di pranzo, a bordo della sua bicicletta, è stato travolto da una donna alla guida di un auto che si è fermata soccorrendolo ed avvisando i carabinieri di Pescina che stanno eseguendo gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato l'uomo all'ospedale di Avezzano dove è tenuto sotto osservazione dai medici.