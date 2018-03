FURTO IN DISTRETTO ASL PESCARA NORD, BOTTINO 1.400 EURO

PESCARA. Furto al Distretto sanitario di base di Pescara Nord: i ladri, entrati in azione probabilmente nel fine settimana quando la struttura della Asl era chiusa, hanno forzato alcune porte, hanno frugato in uffici e stanze ed hanno svuotato il fondo cassa, fuggendo con un bottino di circa 1.400 euro. Ad accorgersi dell'accaduto, ieri, è stato il personale del distretto di via Nazionale Adriatica Nord, che ha allertato la Polizia. Stamani un funzionario della struttura ha raggiunto la Questura per la denuncia. Elementi utili agli accertamenti potrebbero emergere dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. Indagini in corso.