TURISTA 80ENNE MUORE IN MARE PER MALORE A MARTINSICURO

MARTINSICURO. Un turista di 80 anni di Seren del Grappa (Belluno), Antonietta Lovat, e' deceduta stamane mentre con la muta si stava immergendo in acqua nel tratto di costa antistante la spiaggia di Villa Rosa di Martinsicuro (Teramo) all'altezza dello stabilimento Posto 9. La turista e' stata vista in difficolta' dal marito che ha dato l'allarme. Il 118 ha constatato il decesso per arresto cardiocircolatorio dovuto ad improvviso malore.

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.