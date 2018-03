DROGA: DUE GIOVANI ARRESTATI NEL PESCARESE

CRONACA. CATIGNANO. Due giovani di 18 e 23 anni sono stati arrestati ieri sera dai carabinieri della Compagnia di Catignano (Pescara) con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e per uno dei due giovani di guida senza patente. I due ragazzi fermati a bordo di un motorino rubato e con la targa di un altro veicolo, mentre sfrecciavano a velocità sostenuta nel centro del paese, dopo l'alto imposto dai militari dell'Arma, sono stati perquisiti con il rinvenimento, anche in casa, di alcune dosi di droga, e in particolare hashish e marijuana, oltre a 720 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, probabilmente frutto dell'attività di spaccio. I due giovani sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina. «L'attività odierna - ha detto il colonnello Paolo Piccinelli, comandante Provinciale dell'Arma - sta a testimoniare il particolare e continui sforzo dell'Arma nel cercare di debellare l'attività di spaccio di stupefacenti che sempre più, come testimoniano anche Studi di Settore, coinvolge giovani con età che si sta sempre più abbassando».