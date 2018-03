SAN SALVO. NIENTE ASSICURAZIONE: FERMO PER 8 AUTO

SAN SALVO. La Polizia Municipale di San Salvo negli ultimi dieci giorni ha fermato 8 auto per le quali è stato predisposto il fermo amministrativo per la mancanza della copertura assicurativa.

Controlli incrociati degli agenti della Polizia municipale attraverso la centrale Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), che ha permesso di accertare il mancato pagamento del premio di assicurazione o addirittura l’assenza di sottoscrizione di polizza assicurativa con tutte le conseguenze in caso di incidente per il risarcimento dei danni per la responsabilità civile. Importante in questa attività la lettura della targa con l’Autoscan che permette, in tempo reale, di avere risposte anche sulla scadenza della revisione o sull’eventuale provenienza furtiva del mezzo.

Tra le attività investigativa della Polizia municipale da segnalare che è stata individuata l’auto che sabato sera ha distrutto alcuni segnali stradali. Attraverso alcuni reperti lasciati sul luogo del danno si è potuto risalire al proprietario del mezzo, che ora dovrà risarcire il Comune di San Salvo per le spese sostenute le ripristinare la segnaletica.