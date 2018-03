GIULIANOVA. PARCHI CITTADINI. INIZIA SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA ITALPOL.

GIULIANOVA. Partirà il 13 ottobre il servizio di vigilanza dei parchi cittadini affidato dal Comune alla Italpol.

«Il servizio – dichiarano il sindaco Francesco Mastromauro e l'assessore al Verde pubblico Nello Di Giacinto – riguarda il parco di via del Campetto e quello degli Eucalipti, detto anche Parco Franchi. Le guardie armate provvederanno non solo all'apertura ed alla chiusura dei cancelli di accesso ma anche alle ispezioni interne e, tramite le vetture in dotazione, a frequenti passaggi di controllo esterno tra mezzanotte e le 6 di mattina. Ogni controllo interno verrà effettuato per non meno di 20 minuti e, come da noi richiesto, dovrà essere particolarmente scrupoloso, prevedendo l'allontanamento delle persone che creano disturbo alla normale vita di relazione e che comunque non si attengono a regole di urbanità e decenza, contravvenendo al divieto di bivacco come stabilito delle ordinanze comunali».