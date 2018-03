GIULIANOVA. RACCOLTA CARTA: CONSEGNATI 5.700 MASTELLI

GIULIANOVA. Il nuovo sistema di raccolta della carta, eliminando le buste con appositi contenitori, sta registrando risultati positivi secondo l'assessore alle Politiche per l'ambiente Fabio Ruffini.

«Dal 15 giugno scorso, giorno dal quale è iniziata la distribuzione dei mastelli per la carta, ad oggi sono stati ben 5.700 i contenitori consegnati, 5.300 dei quali riferiti a monoutenze e la restante parte a utenti in condomini, per i quali sono ancora in corso le operazioni di distribuzione dei mastelli da 1.100 litri. Si tratta di un risultato positivo», dichiara l'assessore, «raggiunto grazie all'attenzione ed alla sensibilità dei cittadini che come Amministrazione abbiamo cercato di agevolare garantendo nella prima fase punti di distribuzione diffusi ubicati, oltre che presso l'Ecosportello di corso Garibaldi, anche al Kursaal e a Colleranesco, e poi, tra il 15 luglio e il 31 agosto, nel punto di consegna attivato nella centralissima piazza Dalmazia mediante la collaborazione tra Comune, Eco.Te.Di e Legambiente».