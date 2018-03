INCIDENTI STRADALI: CON AUTO IN SCARPATA, GRAVE AUTOMOBILISTA

VASTO. Trasportato in eliambulanza nell'ospedale di Pescara M.N., 47enne residente a Vasto, che questa mattina dopo le 7, alla guida di una Fiat Punto, è finito in una scarpata tra gli alberi, dopo aver abbattuto un guardrail ribaltandosi, al termine della discesa che da Monteodorisio consente di collegarsi alla fondovalle Sinello. Sono stati i Vigili del Fuoco di Vasto ad estrarre l'automobilista dall'abitacolo. Sul posto un'ambulanza con il personale sanitario del pronto soccorso del presidio territoriale di assistenza di Gissi. Per i rilievi di legge e per regolare il traffico sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Cupello e la Polizia municipale di Monteodorisio.