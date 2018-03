RISPARMIO ENERGETICO, LA GIUNTA REGIONALE EMANA UN NUOVO AVVISO

POLITICA. ABRUZZO. La Giunta regionale nella seduta di ieri ha annullato il bando, emesso con delibera n. 563 del 30 giugno scorso, rivolto alle amministrazioni provinciali e comunali per interventi di risparmio ed efficientamento energetico finanziati attraverso il POR-FESR 2007-2013. Nel provvedimento non venivano specificati i criteri di selezione tali da consentire una comparazione oggettiva tra tutti i partecipanti; inoltre non era stata inserita nella griglia di valutazione la riduzione delle emissioni di Co2 conseguente agli investimenti proposti per l’ottenimento del contributo, fattore fondamentale per le attività finanziate con le risorse del POR-FESR nell’ambito del Patto dei Sindaci. Contestualmente è stato emanato un nuovo bando con le stesse finalità e la stessa dotazione finanziaria (500mila euro) che è stato pubblicato oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (Bura) e sul sito web dell’ente. Le amministrazioni che avevano presentato istanza per il bando precedente dovranno inoltrare nuovamente domanda per accedere al finanziamento.