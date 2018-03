FOCE DEL SALINE, CONCLUSI GLI INTERVENTI

MONTESILVANO. Si sono conclusi gli interventi di risistemazione dell’area della foce del Saline. I lavori hanno riguardato l’asportazione di materiali residui e trasportati dal fiume, la sistemazione della ghiaia che ostruiva la foce e la risagomatura del pennello.

«Abbiamo lavorato tantissimo per fare in modo di completare in tempi brevi questi interventi – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Valter Cozzi -. Tali opere, oltre a rientrare in un progetto di riqualificazione dell’area a ridosso dei Grandi Alberghi, hanno anche lo scopo di rendere il letto. del fiume più ampio, libero da eventuali ostacoli, al fine di agevolare il naturale scorrimento dell’acqua. Sappiamo benissimo, che in caso di intensi fenomeni atmosferici, che purtroppo sempre più spesso interessano il nostro territorio, questo fiume si ingrossa, mettendo a rischio la sicurezza dell'intera area. Rendere la foce sgombra di tutti quei sedimenti che si erano depositati per lunghi anni lungo gli argini, riducendo notevolmente gli spazi, è quindi un modo per tenere sotto controllo la portata di questo fiume».

Le opere sono state realizzate grazie ad un finanziamento di 50.000 € della Regione Abruzzo, finalizzato alla manutenzione per la tutela e la salvaguardia della fascia costiera. L’area risulta navigabile solo sul lato destro del fiume, in direzione mare-monti.