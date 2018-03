ANGELO DE CESARE CONFERMATO AI VERTICI DELL'ANCE NAZIONALE

CHIETI. L' Arch. Angelo De Cesare, Presidente di ANCE Chieti e Vice Presidente di ANCE Abruzzo con delega ai LL.PP., è stato confermato, ancora una volta, ai vertici dell' Associazione Nazionale di Categoria.

Infatti l’Arch. De Cesare sarà anche per il triennio 2015-2018 l’unico abruzzese a partecipare all’Esecutivo dell’ANCE Nazionale, il consesso di vertice che governa l'Associazione dei Costruttori.

Nello specifico il Presidente Angelo De Cesare è stato investito dal Presidente dell’ANCE Claudio De Albertis della delega alla Protezione Civile, alla normativa emergenziale legata alle catastrofi naturali ed al dissesto idrogeologico, ed ai lavori segretati, ovvero ai lavori sottoposti a particolari misure di segretezza e sicurezza, come tali esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del Codice dei contratti.

Si occuperà quindi della legislazione e di tutte le attività connesse alla prevenzione delle calamità naturali che minano la privata e pubblica incolumità su tutto il Territorio Nazionale, oltre che di quelle relative ai lavori segretati (carceri, caserme ecc.).