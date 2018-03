SCHIAFFI E PUGNI PER UN PARCHEGGIO, UOMO E DONNA IN OSPEDALE

L'AQUILA. Sono finiti in ospedale dopo essersi presi a schiaffi e pugni per un parcheggio. Una donna di 45 anni, originaria di Castellafiume ( L'Aquila), nella serata di ieri aveva sostato con la sua auto in un parcheggio privato nei pressi di una palestra di Avezzano. Appena scesa dalla macchina, però, si è vista avvicinare da un uomo di 29 anni che ha iniziato a reclamare la proprietà del posto intimando alla donna di lasciarlo libero. La donna non si è lasciata convincere dalle parole dell'uomo ed hanno iniziato a discutere animatamente arrivando dopo qualche minuto alle mani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Avezzano che hanno ristabilito la calma tra i due e li hanno accompagnati in pronto soccorso per le cure.