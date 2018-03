MALTEMPO: IN TILT SEGNALI ELETTRICI LINEA FS ADRIATICA

ANCONA. Un fulmine ha mandato in tilt una cabina elettrica di segnalazione ferroviaria a Fano. Molti i ritardi dei treni lungo la linea Adriatica in entrambe le direzioni. Nelle Marche sta piovendo da stamane, ma al momento la circolazione è normale ovunque. I maggiori disagi si registrano nel Fabrianese e in Vallesina, zone colpite un violento temporale dove ci sono garage e sottopassi allagati e sono state segnalate interruzioni dell'energia elettrica.