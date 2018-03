MORTO PENSIONATO INVESTITO DA CAMION SABATO A LANCIANO

LANCIANO. Era stato investito da un camion lo scorso 3 ottobre a Lanciano, oggi il 73enne Rocco Franceschini è morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara a seguito del politrauma riportato. L'incidente era avvenuto in via De Crecchio, in pieno centro cittadino. Il pensionato stava attraversando la strada quando è stato investito dalla parte anteriore del mezzo, subito dopo sequestrato dalla Polizia Municipale. Il conducente del camion è ora indagato per omicidio colposo.