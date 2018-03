ENRICO DI GIUSEPPANTONIO NUOVO COMMISSARIO DELL’UDC IN ABRUZZO

POLITICA. ABRUZZO. Il segretario nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa, ha nominato Enrico Di Giuseppantonio, attualmente componente della direzione nazionale del partito, commissario regionale dell’UDC per l’Abruzzo, che insieme ai segretari provinciali lavorerà per riorganizzare la presenza del partito nella regione. «La sua nomina – dichiara Cesa - ha l’obiettivo di riorganizzare l’UDC nella regione Abruzzo in prospettiva della ricomposizione dell’area dei popolari».

«In Abruzzo – ha dichiarato il neo commissario Enrico Di Giuseppantonio – impegneremo tutte le nostre forze per cominciare a preparare un cantiere popolare e democratico. E’ evidente che anche nella nostra regione dobbiamo contribuire a costruire rapidamente un soggetto politico più ampio ed aperto, mettendo da parte una volta per tutte le divisioni e le gelosie. L’aspirazione è di mettersi insieme, tutti con la stessa dignità, per costruire qualcosa di completamente nuovo in grado di rappresentare davvero le istanze e le speranze degli abruzzesi . Da subito - ha aggiunto Di Giuseppantonio – l’UDC rafforzerà la sua presenza organizzativa nelle quattro province e aprirà concretamente ai giovani che credono nella buona politica e in un reale cambiamento. Inoltre, si metterà a lavorare per preparare le elezioni amministrative del prossimo anno. Vogliamo dare il nostro contributo per ridare slancio all’Abruzzo, una regione che ha bisogno di lavoro, dell’ammodernamento delle infrastrutture e della Pubblica Amministrazione , di una sanità efficiente, di una buona politica sociale e ambientale, di nuove imprese disposte ad investire sul nostro territorio, garantendo loro servizi efficienti».