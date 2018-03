CONTRATTI DI FIUME, MERCOLEDI’ L’ASSEMBLEA REGIONALE

CRONACA. L’AQUILA. Si svolgerà mercoledì prossimo, 7 ottobre a Pescara (sala coovegni ex Aurum) la 2° Assemblea Regionale "I Contratti di Fiume in Abruzzo", con la quale la Regione chiama a raccolta Amministratori Locali, Enti, Tecnici e cittadini. L'Assessore Regionale ai Contratti di Fiume, Dino Pepe, promotore dell'evento, sottolinea che «l'Esecutivo Regionale, sin dall'insediamento, ha mostrato un deciso interesse per questo importante strumento di programmazione negoziata tra Enti assegnando una delega specifica proprio su tale materia». L'Assemblea sarà un momento fondamentale per concertare lo stato delle iniziative in corso ed i nuovi impegni per la riqualificazione ambientale delle aste fluviali. Saranno presenti all'assemblea anche il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, ed il Sottosegretario alla Presidenza, Mario Mazzocca. Inoltre interverranno relatori come Massimo Bastiani, (coordinatore del Tavolo Nazionale dei C.d.F.), Endro Martini (Alta Scuola) e Andrea Bianco (Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale). L'assemblea regionale è inclusa negli eventi preparatori al Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume che quest'anno si terrà a Milano il 15 e 16 Ottobre.