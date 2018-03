PESCARA, MORTO 42ENNE PER CAUSE NATURALI

PESCARA. Deceduto nella casa circondariale S. Donato di Pescara molto probabilmente per cause naturali. É accaduto la notte scorsa intorno alle 3 quando Gino Spinelli, 42 anni, residente a Città S. Angelo (Pescara) e appartenente ad una nota famiglia rom pescarese, é stato rinvenuto privo di vita dagli agenti penitenziari. L'allarme é scattato immediatamente con l'arrivo del medico del carcere. É stato richiesto al 118 anche l'intervento al S. Donato di una ambulanza medicalizzata, ma all'arrivo dei sanitari l'uomo era già ceduto. Sul corpo nessun segno di violenza. Spinelli era in carcere per reati comuni.