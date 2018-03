CANI DENUTRITI E FERITI, ALLEVATORE 27ENNE TERAMANO DENUNCIATO

CAMPLI. Un uomo di 28 anni di Campli (Teramo) e' stato denunciato dai carabinieri per maltrattamento di animali. L'uomo, che ha un terreno a Sant'Onofrio di Campli, custodiva 4 cani Rottweiler denutriti e con vistose ferite. Vicino a loro anche la carcassa di un altro esemplare in stato di decomposizione. Oltre ai carabinieri sono intervenuti i volontari dell'Oipa che hanno avuto gli animali in affidamento e i veterinari della Asl. Alla tenuta agricola i militari sono giunti attraverso un controllo del territorio avendo visto alcuni altri cani liberi.