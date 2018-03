STALKING: MINACCIA DI MORTE EX COMPAGNA, ARRESTATO PUGLIESE

LANCIANO. Gli agenti del Commissariato di Lanciano hanno arrestato un uomo di 37 anni, residente a Barletta, per stalking nei confronti della ex compagna. La misura cautelare degli arresti domiciliari e' stata eseguita su disposizione del gip del Tribunale di Lanciano Massimo Canosa. L'uomo, secondo le indagini coordinate dal pm Rosaria Vecchi ed eseguite dalla polizia di Lanciano, avrebbe perseguitato una donna di 31 anni di Lanciano, sua ex compagna, dal dicembre 2014 al settembre 2015 con minacce di morte tramite telefonate, sms e pedinamenti. La relazione era iniziata nel novembre 2013. Il gip ha disposto il divieto assoluto per l'arrestato di allontanarsi dal luogo di detenzione senza autorizzazione dell'autorita' giudiziaria e di comunicare con persone diverse da quelle che con lui convivono; all'uomo sono stati imposti anche il distacco di tutte le utenze telefoniche e telematiche in suo uso.