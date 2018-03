ESPLOSIONE IN ABITAZIONE AD AVEZZANO, DUE FERITI

AVEZZANO. Esplosione, forse conseguente a una fuga di gas, in un'abitazione di Avezzano nei pressi della zona industriale. Una ragazza e una donna sono state trasportate d'urgenza in ospedale. A quanto si è appreso i sanitari stanno valutando il trasferimento della ragazza in un Centro Ustionati. L'area intorno all'edificio, dalla quale si alza una densa colonna di fumo, è transennata. Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia.