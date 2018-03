CALCIO: DASPO PER OTTO TIFOSI VIRTUS LANCIANO PER FUMOGENI ACCESI

LANCIANO. Daspo e denuncia per reato da stadio nei confronti di otto ultras della Virtus Lanciano, formazione che milita nel campionato di serie B di calcio. Il divieto di assistere agli spettacoli sportivi e la denuncia alla Procura di Lanciano per gli otto tifosi e' scattato dopo l'accensione di alcuni fumogeni in Curva Sud durante il match casalingo contro il Vicenza dello scorso 22 settembre.

«Nel corso della partita alcuni tifosi del settore Curva Sud accendevano diversi fumogeni, buttandoli tra i tifosi e creando pericolo per la loro incolumita'», si legge nella nota del commissariato di Lanciano. I tifosi destinatari del provvedimento di Daspo sono stati individuati tramite le immagini dell'impianto di video sorveglianza dello stadio comunale "Biondi" di Lanciano. Le indagini del Commissariato sul fatto sono ancora in corso.