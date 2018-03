CROLLA TETTO ABITAZIONE A PESCARA, NESSUN FERITO

PESCARA. Tragedia sfiorata in un'abitazione di via Sacco, a Pescara, dove il tetto è crollato sulla camera da letto, che è stata ricoperta dai detriti. Al momento del cedimento, dovuto secondo le prime informazioni alla vetustà della struttura, stamani, nella casa, abitata da tre persone, non c'era nessuno. L'intero edificio, di un solo piano - oltre all'abitazione in questione ci sono altre due case, una delle quali disabitata - è stato dichiarato inagibile. Sul posto hanno lavorato i Vigili del Fuoco di Pescara, che hanno messo in sicurezza l'area, la Polizia municipale e il personale del 118, in attesa che i vigili confermassero l'assenza di persone coinvolte.