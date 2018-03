VENDONO E COMPRANO OVINI SENZA CERTIFICAZIONE, 4 DENUNCE

AVEZZANO. Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri della compagnia di Tagliacozzo con l'accusa di truffa in concorso per avere venduto ed acquistato pecore e capre senza i dovuti certificati sanitari. Si tratta di due fratelli di Cappadocia, risultati dalle indagini essere i venditori degli ovini, e di altre due persone di Pescina che avrebbero ceduto illegalmente le etichette di cui erano provvisti gli animali. Contestato anche il reato di uso abusivo di sigilli ad uno di quest'ultimi. Le indagini sono partite dal controllo di un tir dove erano trasportate 57 pecore e 3 capre senza i dovuti certificati sanitari. I militari avevano subito richiesto l'intervento della Asl, che aveva inviato sul posto due medici veterinari che avevano accertato che le pecore e le capre non avevano seguito la corretta profilassi sanitaria.