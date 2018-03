POLIZIA: VINCENZO FELTRINELLI NUOVO QUESTORE DI CHIETI

CHIETI. Vincenzo Feltrinelli da oggi è il nuovo questore di Chieti al posto di Felice La Gala. Originario di Foggia 61 anni, sposato, due figli, Feltrinelli ha trascorso 43 anni nella Polizia di Stato essendo entrato nell' amministrazione della pubblica sicurezza nel 1972. Laureato in Scienze Politiche e in Scienze delle Pubbliche amministrazioni, il nuovo questore di Chieti è dirigente superiore della Polizia dal primo gennaio del 2010. Nel giugno del 2012 ha assunto l'incarico di Ispettore generale presso l' Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento di pubblica sicurezza da cui proviene. Feltrinelli è stato fra l'altro capo compartimento della Polizia Stradale della Toscana e sempre al comando dei reparti di Polizia Stradale partecipò alle operazioni di soccorso alle popolazioni terremotate dell'Irpinia nel 1980 e organizzò servizi di viabilità in occasione dell' alluvione che nel 1994 colpì le Province di Cremona e Mantova e nel 2006 nelle Marche quando si verificarono straordinarie precipitazioni atmosferiche. Negli anni ottanta ha operato anche a Torino e Reggio Calabria occupandosi di scorte e sequestri di persona.