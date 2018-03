RACCOGLIE UVA SU TERRAZZO E PRECIPITA DA 10 METRI, È GRAVE

LANCIANO. Una donna di 68 anni, di Lanciano, è precipitata oggi dalla terrazza di casa mentre stava raccogliendo con le forbici dell'uva coltivata in casa, nel centro storico di Lanciano vecchia. Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe precipitata da un'altezza di dieci metri nel sottostante vicolo, dopo essersi sporta troppo. Per il grave politrauma riportato, è stata ricoverata in prognosi riservata al reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Pescara, dopo essere stata prima stabilizzata al pronto soccorso frentano. Famigliari e vicini di casa l'hanno immediatamente soccorsa e subito dopo hanno avvisato il 118. Al momento dell'arrivo dei sanitari la paziente era cosciente.