CAMIONISTA PERDE UN DITO MENTRE SCARICA MERCE

PESCARA. Incidente sul lavoro nel Pescarese. Un camionista di origine pugliese, di 45anni, ha perso un dito della mano destra mentre stava scaricando del materiale in una ditta di laterizi di Alanno (Pescara). In base ad una prima ricostruzione, l'uomo, che in quel momento era solo, avrebbe messo inavvertitamente la mano sotto il carico, amputandosi il dito. Il camionista e' stato subito soccorso dal 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. L'uomo e' stato ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Pescara con una prognosi di 30 giorni. Sul posto i carabinieri di Alanno.