MONTESILVANO. TRADECO; ACCORDO CON SINDACATI, SOSPESO SCIOPERO

MONTESILVANO. Le organizzazioni sindacali Cgil-Fp e Fiadel, le Rsu aziendali e la Direzione Tradeco srl, che ha in appalto i servizi di igiene urbana nel comune di Montesilvano hanno raggiunto e verbalizzato l'accordo che tutte le argomentazioni poste in essere dai lavoratori nella precedente proclamazione dello sciopero, saranno risolte giuridicamente ed economicamente entro il 31 ottobre 2015. Pertanto i sindacati al rappresentante del Prefetto di Pescara hanno sospeso lo sciopero programmato per il prossimo 5 ottobre.