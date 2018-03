IN PREDA A RAPTUS FERISCE PADRE, RICOVERATO IN PSICHIATRIA

CHIETI. Un uomo di 71 anni di Guardiagrele (Chieti) è stato colpito dal figlio, che era in preda a un raptus, con un coltello da cucina che lo ha raggiunto al torace e all'addome. E' accaduto nel pomeriggio di ieri dopo che il figlio, 38enne, aveva gettato alcune suppellettili da una finestra. Il padre è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Chieti. Il figlio è stato denunciato dai Carabinieri per lesioni aggravate e ne è stato disposto il ricovero nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Lanciano.