ORSO A SPASSO DI NOTTE PER CENTRO CAMPO DI GIOVE

CAMPO DI GIOVE. Incursione notturna di un orso nel centro abitato di Campo di Giove, in provincia dell'Aquila. L'avvistamento è avvenuto la scorsa notte in località Largo Colle e segue avvistamenti analoghi avvenuti a Pettorano sul Gizio, qualche giorno fa, ed a Rocca Pia, il mese scorso. I frequenti avvistamenti, finora senza conseguenze né per le persone, né per gli animali, hanno fatto salire il livello di preoccupazione degli abitanti dei paesi della Valle Peligna.

Lo scorso mese un altro orso era stato fotografato mentre camminava lungo la carreggiata della statale 17, nel Pettoranese, mentre un altro esemplare ancora era stato filmato intento nelle sue escursioni da una montagna a un'altra mentre attraversava la stessa statale 17. Incursione di un orso, nei giorni scorsi, anche in un allevamento al pascolo in località San Germano, nel territorio di Pacentro, dove l'animale avrebbe divorato un vitello. Sul posto sono intervenuti il personale della Asl 1 e personale della Forestale del posto.