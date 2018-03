CADE DA TETTO MENTRE RIPARA TEGOLE, GRAVE ANZIANO A TRASACCO

AVEZZANO. E' caduto dal tetto ieri pomeriggio da un'altezza di oltre tre metri riportando la frattura del setto nasale ed altri traumi facciali. Si tratta di un anziano, di 67 anni, residente a Trasacco, che mentre sostitutiva alcune tegole rotte sul tetto della propria abitazione ha perso l'equilibrio precipitando nel vuoto. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale di Avezzano dove ora è ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. A dare l'allarme ai sanitari è stata la figlia che era in casa al momento dell'incidente.