CRONACA. CUGNOLI, COMUNE INFORMA CON SMS

CUGNOLI. Sinergia e collaborazione tra diverse istituzioni a servizio dei cittadini, nel Comune di Cugnoli e nei paesi vicini. Il sindaco del Comune di Cugnoli - Lanfranco Chiola - in collaborazione con il Comando Stazione dei Carabinieri di Penne, ha messo in atto un’iniziativa di informazione e sensibilizzazione dell’intera cittadinanza. Come indicato dal corpo dell’Arma dei Carabinieri che opera sul territorio, si sono verificati, negli ultimi giorni, dei furti all’interno delle abitazioni nei paesi limitrofi e il sindaco Chiola, attraverso il Servizio CugnoliSMS, ne ha informato i cittadini chiedendo di prestare attenzione e di segnalare, alle autorità competenti, eventuali movimenti sospetti. Il servizio gratuito di messaggistica istantanea, è stato pensato dall’Amministrazione Comunale di Cugnoli per inviare informazioni di pubblica utilità ed interesse ai cittadini.