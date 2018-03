EVADE DA DOMICILIARI PER APERITIVO AL BAR

SPOLTORE. Evade dagli arresti domiciliari per andare al bar a prendere l'aperitivo. Protagonista Matteo Clivio, 27 anni, spoltorese sorpreso dai Carabinieri, nel corso di un servizio di perlustrazione, in un bar del paese mentre stava tranquillamente sorseggiando un cocktail in orario aperitivo. Riconosciuto immediatamente, e sapendo che non era nuovo a questo tipo di comportamenti, in quanto evaso dai domiciliari già in altre circostanze, i Carabinieri lo hanno arrestato per il reato di evasione e condotto in Tribunale per la direttissima, nel corso della quale il giudice ha nuovamente disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.