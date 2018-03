A LECCE NEI MARSI STRADA INTITOLATA A OSTETRICA MARIA PACIFICI

LECCE DEI MARSI. Domani alle ore 10 a Lecce nei Marsi avra' il felice epilogo la storia dell'ostetrica Maria Pacifici, alla quale sara' intitolata una strada dopo quella che gia' ha avuto luogo a Paganica il 27 luglio dell'anno in corso. L'ostetrica in "missione" da Paganica, a Lecce nei Marsi, nel terremoto che nel 1915 sconvolse la Marsica, portando via trentamila vite, fece nascere da una donna incinta al nono mese e sepolta assieme al marito tra le macerie della sua casa due gemelli e si prodigo' ad aiutare le migliaia di persone ferite sia in quello ormai divenuto il suo paese che in quelli limitrofi. Nel 1961 il Collegio Provinciale delle Ostetriche, memori della sua nobile storia, insigni' Maria Pacifici, con il "Diploma di Medaglia D'Oro al Valor Civile". La cerimonia per l'intitolazione della strada, dove la donna, era solita fare lunghe passeggiate, si svolgera' alla presenza degli studenti delle scuole del paese e rientra nell'ambito delle Manifestazioni previste per la ricorrenza del Primo Centenario del Terremoto della Marsica.