TENTATO FURTO ALL'ENISELF DI CAMPLI, LADRI IN FUGA PER IL FIUME

CAMPLI. La colonnina del self resiste ed il colpo dei banditi che, la scorsa notte, intorno alle 2,30 speravano di mettere le mani sul contante custodito all'interno e' sfumato. Nonostante i danni al sistema selfservice, l'impianto Eni situato lungo la Sp 3, a Pagannoni di Campli (Teramo) in direzione mare ha avuto salvo l'incasso che non e' stato quantificato ma che e' di diverse migliaia di euro. Per tentare di scardinare la colonnina, i quattro criminali incappucciati e con i guanti (come dimostrano le immagini del sistema di videosorveglianza) hanno utilizzato un furgone Fiat rubato, intorno a mezzanotte, a Tortoreto (Teramo). Il ladro alla guida ha ingranato la retromarcia sperando di abbattere il robusto corpo metallico del sistema self ma senza esito. A quel punto e' scattato il sistema di allarme che e' collegato ai carabinieri che in pochi minuti hanno raggiunto il luogo. L'arrivo dei militari ha fatto desistere i ladri che hanno abbandonato il furgone dirigendosi verso il fiume facendo perdere le tracce.