INCIDENTI LAVORO: BIMO, OPERAIO FERITO DOPO CADUTA DA SCALA

ATESSA. Incidente sul lavoro alla Bimo Irplast di Atessa, in Val di Sangro. Un operaio e' caduto questa mattina da una scala mentre stava lavorando all'interno dello stabilimento che produce pellicola da imballaggio e film protettivi in polipropilene. L'operaio e' stato soccorso dal 118 e trasportato in eliambulanza all'ospedale di Chieti per le ferite riportate; non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Atessa e i medici del lavoro per i rilievi del caso.