RIFIUTI: MONTESILVANO; COMUNE, SANZIONE 10MILA EURO A TRADECO

MONTESILVANO. Sanzione da 10mila euro alla Tradeco, società che si occupa della raccolta e gestione dei rifiuti a Montesilvano. E' quanto stabilito in una determina predisposta dagli uffici comunali, in seguito alla mancata rimozione dei rifiuti nell'area del cimitero e vicino al comando stazione del Corpo Forestale dello Stato.

«Ancora una volta - dice l'assessore Paolo Cilli - siamo costretti ad evidenziare che a fronte della regolarità dei pagamenti del servizio da parte del Comune, non corrisponde il rispetto di quanto previsto nel contratto da parte della Tradeco. L'ultimo fatto in ordine di tempo - spiega - riguarda la mancata rimozione dei residui di potature abbandonati nell'area esterna del cimitero di Montesilvano e in altre zone della città». «Nonostante le continue sollecitazioni a rimuovere i rifiuti abbandonati - prosegue - anche oggi abbiamo dovuto constatare l'inadempienza della Tradeco. Questa ulteriore situazione ci vede costretti a porre in essere tutte le iniziative necessarie per tutelare l'interesse della collettività. E' evidente che anche questa inadempienza è la diretta conseguenza di scelte superficiali da parte dei vertici dell'azienda».