VIABILITA’, ARRIVA ARMANI (ANAS) A PRENDERE LE MISURE ALL’ABRUZZO

ABRUZZO. Il Presidente dell'Anas spa, Gianni Vittorio Armani, domani in Abruzzo. Di seguito - come illustra una nota - le infrastrutture strategiche la cui realizzazione sarà oggetto degli incontri di domani a L'Aquila e Pescara tra il Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso e il Presidente Armani: Dorsale Appenninica Rieti - L'Aquila - Navelli - Bussi. Il completamento del Corridoio Adriatico: dorsale stradale interna (Amatrice - Montereale - L'Aquila - Navelli) è inserito nel primo programma delle Infrastrutture Strategiche della Legge Obiettivo approvato con deliberazione del 21.12.2001.

Collegamento Veloce L'Aquila - Pescara SS 17 "dell'Appennino Abruzzese", sono in fase di progettazione i seguenti interventi: lavori di collegamento tra la S.S. 80 in località Coppito con la S.S. 17 in località Centi Colella (innesto variante sud), variante sud all'abitato dell'Aquila, adeguamento del tratto S. Gregorio - S. Pio delle Camere dal km 45+000 al km 58+000. -Ultimazione della Teramo-Mare S.S. 80 Tratta stradale Teramo Mare: variante alla S.S. 80 dalla A14 (Mosciano S. Angelo) alla SS16 (Giulianova) - IV lotto. -Pedemontana Abruzzo - Marche: tratta Guardiagrele - Val di Sangro - Fara San Martino S.S. 81: adeguamento SS 81- 84 tratto Guardiagrele est innesto SS652 Val di Sangro. I lotto: da Guardiagrele Est all'innesto con la S.P. per Fara San Martino, adeguamento Fara S. Martino - Innesto S.S.652, completamento del tratto Guardiagrele - Val di Sangro - 1 lotto tra lo svincolo di Guardiagrele Nord - San Martino alla Marrucina e di Guardiagrele Est. -S.S. 16: Variante agli abitati di Vasto - San Salvo, Francavilla al Mare - Ortona, Montesilvano - Silvi -Collegamento Loreto Aprutino - Penne; S.S. 81 "Piceno Aprutina" Lavori di adeguamento plano-altimetrico del tratto fra c. da Blanzano in comune di Penne e c.da Passo Cordone in comune di Loreto Aprutino - 1 lotto funzionale dal km. 102+100 (in località Fonte Nuova di Penne) al km. 112+000 (in località passo cordone di Loreto Aprutino) - 2 tratto dal km. 106+475 al km. 112+000 -Prolungamento dell'asse attrezzato con il porto di Pescara L'intervento consiste nel prolungamento dell'asse attrezzato (SS16 dir. C) del porto di Pescara, riclassificato strada statale in seguito al Decreto Legislativo n461 del 1999, e costituisce il proseguimento del Raccordo Autostradale n.12 Chieti - Pescara.