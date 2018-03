INCIDENTI STRADALI: SCONTRO IN GALLERIA MONTESILVANO, FERITI

MONTESILVANO. Scontro fra alcune auto nella galleria a doppio senso della variante alla Ss16 nel territorio di Montesilvano. Alcune persone sono rimaste ferite, non gravemente, e sono state trasferite in ambulanza all'ospedale di Pescara. Sul posto Vigili del fuoco, 118 e Polizia Stradale stanno regolando il traffico che ha subito rallentamenti per l'interventi dei mezzi di soccorso e per la successiva rimozione dei mezzi. Si sono formate lunghe code di auto.