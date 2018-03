TRASFERTA DA ROMA PER FURTO IN MACELLERIA, ARRESTATO

AVEZZANO. E' stato arrestato dai carabinieri per un tentato furto in una macelleria nel centro di Avezzano, dopo essersi allontanato dal comune dove aveva l'obbligo di soggiorno. Si tratta di un 58enne di Roma, che ieri è stato notato da un passante mentre tentava di penetrare nell'esercizio commerciale in quel momento chiuso. All'arrivo delle forze dell'ordine l'uomo si è dato alla fuga e, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato dai militari che lo hanno arrestato. L'uomo mentre fuggiva ha tentato di sbarazzarsi di due cacciaviti usati per scassinare la saracinesca del negozio che sono stati poi sequestrati dai carabinieri. Sono in corso ulteriori indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Avezzano per accertare eventuali sue responsabilità in merito ad analoghi furti avvenuti in città nell'ultimo periodo.