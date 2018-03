FUORI STRADA TIR CON CARICO DI POLLI, TRATTO A14 CHIUSO 2 ORE

SILVI. Due ore di chiusura, con conseguenti code che hanno sfiorato i tre chilometri, per il tratto di A14 tra Pescara Nord e Pineto, in direzione di Ancona, dove stamani un mezzo pesante é finito fuori strada, perdendo il suo carico di polli, nei pressi della galleria Fonte da Capo nel territorio comunale di Silvi (Teramo). Sul posto, proprio per il controllo degli animali, hanno lavorato anche i tecnici della Asl di Teramo. I rilievi degli incidenti sono stati gestiti dagli agenti della Polizia Stradale di Pescara Nord. Il conducente del tir é rimasto ferito in modo lieve.