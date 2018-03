MALATA DI ALZHEIMER SCOMPARE DA CASA, RITROVATA DOPO ORE

TORANO NUOVO. Anziana malata di alzheimer scompare da casa e viene ritrovata a distanza di qualche ora sana e salva. E' finita bene per una 88enne di Torano Nuovo (Teramo) di cui si erano perse le tracce ieri all'imbrunire. La figlia che vive con la madre ad un certo punto non l'ha trovata piu' in casa. E' scattato l'allarme. Immediatamente carabinieri, protezione civile, concittadini si sono messi alla ricerca. Sono state ore di preoccupazione per la sorte dell'anziana toranese. Intorno alle 23 la lieta notizia: l'88enne e' stata ritrovata ad un chilometro circa dall'abitazione nei pressi di un fosso. Sottoposta ad accertamenti, e' stata riaffidata alla famiglia.