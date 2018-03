VERTENZA OLICAR: FIM-CISL «PRONTI ALLO SCIOPERO»

L’AQUILA. Si è svolto ieri, nella sede della Prefettura, all'Aquila, un incontro alla presenza della proprietà della Olicar e delle organizzazioni sindacali per esperire il tentativo di raffreddamento della procedura aperta nei confronti della società che gestisce l'appalto di manutenzione in tutti i presìdi ospedalieri della Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila. 90 i lavoratori coinvolti nella vertenza, che operano su tutto il territorio provinciale.

«La Olicar», spiegano Gino Mattuccilli e Antonello Tangredi, segretari Fim-Cisl della provincia dell'Aquila, «è investita da una crisi finanziaria pesante, che non consente all'azienda di far fronte al regolare pagamento degli stipendi. A settembre i lavoratori hanno ricevuto in busta paga solo un acconto di 350 euro, relativo alla mensilità di agosto; i vertici aziendali hanno paventato, in sede di confronto in Prefettura, criticità anche per lo stipendio di settembre».

I sindacati spiegano che «molti dei lavotarori della Olicar sono monoreddito e necessitano di un regolare introito mensile. Abbiamo stabilito», annunciano Mattuccilli e Tangredi, «di avviare un'azione di lotta con un primo incontro in Prefettura, che non ha sciolto tutti i dubbi. Dall'1 ottobre avvieremo una serie di assemblee con i dipendenti della Olicar impiegati negli ospedali dell'Aquila, Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro, per decidere le azioni da intraprendere, non escluso il ricorso allo sciopero».