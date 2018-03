MARE INQUINATO: TORNA BALNEABILE ZONA VIA BALILLA A PESCARA

PESCARA. Torna balneabile l'acqua nel tratto di mare antistante via Balilla a Pescara. Il sindaco, Marco Alessandrini, ha infatti firmato l'ordinanza di revoca del divieto di balneazione, dopo aver ricevuto i risultati delle analisi effettuate dall'Arta, che parlano di valori conformi alla legge. Lo rende noto il Comune di Pescara. L'ordinanza per il divieto di balneazione era stata firmata giovedì scorso, in quanto i prelievi dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale avevano fatto registrare valori non conformi. Il provvedimento riguardava non solo il tratto di mare antistante via Balilla, ma anche quello antistante via Mazzini. Nel secondo caso l'ordinanza è stata revocata sabato; oggi, invece, il provvedimento di revoca del divieto di balneazione di via Balilla. Intanto, martedì 29 settembre, alle ore 16, si terrà la nuova seduta straordinaria del Consiglio comunale a Pescara sulla vicenda del mare inquinato e sulla gestione della balneazione da parte dell'amministrazione Alessandrini.