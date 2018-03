MALORE IN MONTAGNA, 52ENNE MUORE SUL GRAN SASSO

ISOLA DEL GRAN SASSO. Si sente male durante una passeggiata in montagna, l'amico chiama il 118, ma all'arrivo dell'eliambulanza i sanitari non possono far altro che constatare la morte dell'uomo, un 52enne di Isola del Gran Sasso, dovuta probabilmente a un infarto. E' accaduto sul versante teramano del Gran Sasso a circa duemila metri in località Madonnina. L'elicottero decollato dall'Aquila ha raggiunto gli escursionisti in quota e trasportato la salma all'ospedale di Teramo.